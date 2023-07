Si scaldano i motori in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione rivoluzionaria, con un cast “ibrido” che sarà composto da dodici personaggi famosi e otto sconosciuti.

Alfonso Signorini e la sua squadra di autori sono già a lavoro proprio per reclutare i futuri inquilini della Casa più spiata d’Italia, ma per il conduttore e il suo team è arrivata la prima doccia gelata. Pier Silvio Berlusconi, infatti, che ha definitivamente preso in mano le redini di Mediaset dopo la scomparsa del padre, avrebbe già bocciato la prima lista di nomi arrivata sulla sua scrivania a Cologno Monzese. A riportarlo è il FQ Magazine: “Fonti ben informate assicurano che la prima lista proposta dagli autori del programma è arrivata sulla scrivania di Pier Silvio Berlusconi ed è stata bocciata in toto. Tra coloro che non varcheranno la porta rossa risultano i nomi di Justine Mattera, nota per il suo matrimonio con Paolo Limiti. Proposto, come rivelato da Dagospia, anche l’ex parlamentare Antonio Razzi. Tra i bocciati anche Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni, già concorrenti de L’Isola dei Famosi. L’ad Mediaset ha risposto ‘no grazie' a questi quattro nomi e all’intera lista. Gli autori dovranno sforzarsi di più. E’ cambiato il vento”.

Capitolo opinionisti. Dopo gli addii di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, in lizza ci sarebbero, secondo le ultime indiscrezioni, Paola Barale e Giuseppe Cruciani. Per quanto riguarda, invece, la conduzione del Gf Vip Party, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge sarebbero diretti verso “altre mete”, e al loro posto potrebbero esserci due finalisti della settima edizione, ovvero Oriana Marzoli e Alberto De Pisis.

Gf Vip 8, cambia la data di inizio

Nel frattempo, nelle ultime ore, è giunta voce che la data di inizio del Grande Fratello Vip 8 è stata anticipata. Inizialmente era stato annunciato che la nuova edizione del reality show avrebbe debuttato su Canale 5 lunedì 18 settembre 2023. Tuttavia, adesso pare che le cose siano cambiate e che i vertici Mediaset abbiano deciso di anticipare la messa in onda una settimana prima, ovvero l’11 settembre.

Nello stesso giorno tornerà anche Uomini e Donne, mentre sabato 16 sarà il turno di Verissimo e Tu Si Que Vales. Per domenica 17 settembre, invece, è fissato l’appuntamento con Amici 23.