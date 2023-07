Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati. Di nuovo. Si tratta della terza rottura nell’ultimo mese e mezzo tra due dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma la sensazione è che ci aspettano nuovi colpi di scena.

La nuova rottura tra Oriana e Daniele

Dopo la litigata in Costa Smeralda, l’imprenditore veneto aveva annunciato su Twitter che tra lui e la “reina” “era finita senza margini di ritorno”. Pochi giorni dopo, l’ex vippone era tornato sui suoi passi, raccontando che lui e Oriana si erano parlati e che lo avrebbero fatto ancora per cercare di appianare nuovamente le loro divergenze. Poi, lunedì sera, durante una diretta su Instagram, la Marzoli annunciava la nuova rottura: “Purtroppo le cose non sono sempre come in un film. È la vita reale. Nessuno vuole nessuna guerra. Infatti io non voglio dire neanche il nome di nessuno. Io sto bene e voglio continuare la mia vita. Ragazzi non succede niente! Io non ho nessun problema e non voglio nessuna guerra. Ero innamorata di questa persona. Tutto l’amore è stato vero. Il rapporto è stato vero. Mi ero innamorata veramente. Non ha funzionato. Io ho fatto di tutto”.

Dal Moro ha scoperto della rottura mentre era impegnato in una live sul suo canale Twitch, durante la quale ha svelato alcuni retroscena su quanto accaduto in Sardegna, sferrando un nuovo attacco a Micol Incorvaia e accusandola di essersi intromessa nella relazione tra lui e Oriana, gettando anche ulteriore benzina sul fuoco. Ieri mattina, l’ex tronista ha poi confermato a sua volta la rottura: “Please, non parlatemi mai più di questa storia che voglio lasciarmi alle spalle. Ve l’ha chiesto Oriana, ora ve lo chiedo anch’io. Grazie”.

Daniele svela i messaggi inviati ad Oriana

Ma ci sono nuovi sviluppi sul “drama” Oriele. Ieri sera, Daniele è stato di una nuova diretta su Twitch, durante la quale è tornato sulla rottura con Oriana: “Io ho le mie colpe, la verità sta sempre nel mezzo. Non voglio dipingermi come un santo perché non lo sono. Ma non ho mai voluto buttare via tutto, però sono sempre stato quello che ha mandato giù tutto”. In seguito, l’ex vippone ha mostrato alcuni dei messaggi inviati su WhatsApp all’ex fidanzata: “Ci tengo solo a dirti una cosa: io avrò un carattere di m*rda e probabilmente non sono bravo ad esternare a parole i miei sentimenti e quello che ho nel cuore… Però una cosa è certa, tu sei sempre stata la persona che io ho scelto, e sono sempre andato contro tutti per te, persino contro me stesso. Forse non ho mai detto di amarti guardandoti negli occhi, ma per me non c’è prova d’amore più grande di chi ti sceglie sempre, nonostante tutto. Ti auguro buona fortuna”.

Poi, in un altro messaggio inviato alla Marzoli, Daniele lancia un nuovo attacco a Micol Incorvaia: “Queste sono le persone con cui parlavi. Ma tu ascolta Micol e parla con sta disagiata invece di capire le colpe di entrambi e cercare di venirci incontro. Con questo penso di averti detto tutto quello che dovevo dirti. Non mi hai mai ascoltato in questi sette mesi, che in fin dei conti sono l’unica persona che ti ha sempre dimostrato di tenerci davvero. Contenta tu”.