Manuel Marascio e Isabella Recalcati sono stati due dei protagonisti dell’edizione di Temptation Island ancora in corso. La coppia è stata la prima ad interrompere il “viaggio dei sentimenti”, e a lasciare insieme il programma condotto da Filippo Bisciglia.

Manuel ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Di Più TV, nella quale ha raccontato la sua esperienza nel docu-reality: “A dire la verità io non pensavo che avremmo suscitato tutto questo clamore partecipando a Temptation Island. Quando ero lì dentro mi aspettavo altre dinamiche rispetto a quelle che ho affrontato. Ad esempio, non pensavo che mi sarei commosso. Invece, sono emerse emozioni spontanee, belle e vere. Perché io sono vero. E soprattutto è emerso l’amore che provo per la mia Isabella. Sono innamorato di lei e non sarei mai andato via senza di lei.

Su Instagram mi hanno scritto tantissime mamme, e questo mi ha fatto capire che sono piaciuto. Sono contento che tutto sia andato bene con Isabella, anche se non avevo dubbi su di noi. Ma nel villaggio tutto può accadere, anche un’incomprensione, un atteggiamento che può essere frainteso. Invece abbiamo superato la prova e abbiamo deciso di uscire insieme, come insieme eravamo entrati. Ora vedremo come ripartiranno le cose”.

Poi, Manuel ha rivelato il desiderio di voler lavorare nel mondo dello spettacolo: “Non sono un ipocrita e dico la verità. Non ho fatto Temptation Island solo per fare un’esperienza. Non ho mai mandato candidature in Tv in vita mia, era la prima volta. Io e Isabella ci abbiamo provato quasi scherzando, e non si sa come siamo arrivati a fare il programma. Però, ripeto, non sono un ipocrita. In futuro, nello spettacolo, spero di fare qualcosina che possa aiutarmi a stare un po’ meglio. Per ora va bene così: ho il mio lavoro e un po’ di popolarità in più”.