Barbara D’Urso è stata “fatta fuori” da tutti i programmi legati a Mediaset. E’ stato un colpo durissimo per la conduttrice partenopea, anche perché nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 aveva annunciato il ritorno a settembre con la nuova stagione, registrando persino un messaggio promozionale.

Intanto, un’indiscrezione lanciata da Il Tempo sembra offrire ai suoi affezionatissimi telespettatori una speranza di rivederla presto in televisione, anche se solo come ospite. Dove? Dopo la smentita di Urbano Cairo per La7, ci sarebbe sempre la Rai alla finestra.

A viale Mazzini, infatti avrebbero manifestato interesse nel coinvolgerla nella puntata di apertura della nuova stagione di Domenica In, lo storico talk condotto da Mara Venier, grande amica di Barbara D’Urso. L’unico ostacolo sarebbe rappresentato dal fatto che il contratto di Carmelita scadrà il 31 dicembre 2023. Servirà dunque un lascia passare da parte dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. L’ospitata sarebbe infatti programmata per il mese di settembre.

L'indiscrezione lanciata da Il Tempo

“C’è un’indiscrezione giunta alle nostre orecchie: la D’Urso sarebbe corteggiata da Rai 1 come ospite della prima puntata di Domenica in. Tuttavia, resta il nodo Canale 5: riceverà il via libera se l’indiscrezione dovesse trasformarsi in notizia? Sarebbe un colpo al cuore per Canale 5 vederla ospite di Mara Venier, solo qualche anno fa la D'Urso era sua competitor ogni domenica. Tra le due signore della tv c’è un grande rapporto di stima e amicizia”.