Gian Maria Sainato è stato tra i naufraghi più discussi della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. In un’intervista a Novella 2000, l’influencer ha parlato della sua esperienza in Honduras e dei rapporti con i compagni di avventura.

In primis, Sainato ha voluto chiarire la questione relativa alla simpatia per Cristina Scuccia: “C’è stata, ma è durata poco. I naufraghi mi hanno eliminato e sono andato sull’Isola di Sant’Elena. Quando sono ritornato con il gruppo, Cristina ha iniziato a dire di avere una persona fuori, ma io sapevo che invece era single…”.

L'interesse (ricambiato) per Helena Prestes

Per quanto riguarda Helena Prestes, invece, ci sarebbe stato un interesse ricambiato, solo che la modella brasiliana era già impegnata con Carlo Motta: “Lei sull’Isola mi disse che se non fosse stata con Carlo ci avrebbe provato con me, e io lo stesso con lei. Trovo Helena bellissima e carismatica, ora però siamo così amici che sarebbe quasi impossibile, o comunque preferisco rimanere amico stretto con lei per paura di perderla se andassimo oltre l’amicizia”.

Il rapporto con Tommaso Zorzi

Tra gli amici ritrovati, Gian Maria ha inserito anche Tommaso Zorzi, con il quale aveva litigato per via dell’outing che l’ex vippone gli fece mentre erano a Riccanza: “Lui mi chiamò dopo il Gf Vip per chiedermi scusa dell’outing che mi fece a Riccanza, da lì in poi abbiamo iniziato a sentirci anche in modo amichevole, l’ho visto ultimamente a un compleanno di un amico in comune, e sono stati baci e abbracci”.

Infine, per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Sainato ha detto di essere single: “Non ho nessuno al momento, e sinceramente sì, vorrei qualcuno al mio fianco che mi ami e mi rispetti, uomo o donna che sia, l’importante è che ci sia amore”.