Pier Silvio Berlusconi non ha più alcuna intenzione di transigere: niente più accessi e il mancato rispetto della sensibilità dei telespettatori appassionati di reality show (e in Italia ne sono tantissimi). Mentre sono in corso i casting per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, l’ad di Mediaset avrebbe imposto delle precise linee guida a cui attenersi nella selezione dei concorrenti.

A rivelarlo è Fanpage.it, secondo cui non verrà presa in considerazione la candidatura di influencer e di coloro che hanno un profilo su OnlyFans. Nello specifico, per quanto riguarda la Casa più spiata d’Italia, non sarebbero benaccetti – tra i nip – personaggi nati sui social.

Fiordaliso e Justine Mattera pronta a varcare la soglia della porta rossa

Secondo quanto riporta TvBlog, una nota cantante e una showgirl sarebbero pronte a varcare la soglia della porta rossa. Si tratta di Fiordaliso e Justine Mattera: “Secondo il Fatto quotidiano poi sarebbe arrivato lo stop dello stesso Piersilvio Berlusconi alla prima bozza di possibili candidati al Grande fratello vip. In realtà, secondo quanto apprende TvBlog, Piersilvio non ha bocciato tutta la lista, ma solo alcuni nomi. Anche perché altrimenti il programma non andrebbe in onda, sospira qualcuno all’interno del team del Gf Vip 8. Di certo, sempre secondo quanto apprendiamo, non è stata bocciata Justine Mattera. L’ex moglie del compianto Paolo Limiti dunque dovrebbe far parte del cast del Grande fratello Vip 8. Con lei ci dovrebbe essere secondo quanto risulta a TvBlog, anche la cantante Fiordaliso. Di certo in Pier Silvio Berlusconi, ora, convivono due anime. Quella con in mano la lancia di una potente idropulitrice e l’altra con la coscienza che un programma come il Grande Fratello Vip ha bisogno di determinati personaggi e determinate dinamiche”.