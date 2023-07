Pier Silvio Berlusconi ha imposto un netto cambio di rotta nella gestione dei reality show targati Mediaset. L’amministratore delegato non è più disposto a tollerare eccessi e il mancato rispetto della sensibilità dei telespettatori.Mentre sono in corso i casting per il Grande Fratello Vip e La Pupa e il Secchione, Fanpage.it fa sapere di aver appreso che ci sarebbero linee guida ben precise a cui attenersi nella selezione dei concorrenti.

Si scaldano i motori per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, che dovrebbe sbarcare su Canale 5 il prossimo 11 settembre, sarà caratterizzato da un cast “ibrido” composto da dodici volti noti e otto sconosciuto. Al contempo, si inizia a ragionare anche sul cast de La Pupa e il Secchione, programma tornerà su Italia 1 nel 2024 dopo lo stop di un anno.

"No influencer, no OnlyFans": le linee guida di Pier Silvio per i reality

Stando a quanto rivelato da Fanpage.it, Pier Silvio Berlusconi vuole offrire ai telespettatori reality che non scadono nel trash e negli eccessi. In queste settimane, gli autori che stanno selezionando il cast per la nuova edizione del Gf Vip e quello de La Pupa e il Secchione, starebbero applicando due regole ben precise: “No influencer e no OnlyFans”, fa sapere una fonte al noto portale di informazione. In particolare, Nella Casa di Cinecittà – soprattutto tra i nip – non sarebbero benaccetti personaggi nati sui social, mentre per quanto riguarda La Pupa e il Secchione, non sarebbero ammessi concorrenti che abbiano un profilo OnlyFans.