Soleil Sorge sarebbe stata la causa della lite in Sardegna tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. A tal riguardo, la concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha prima commentato la notizia con il suo proverbiale sarcasmo, per poi fornire la sua versione dei fatti a Deianira Marzano, che ha condiviso su Instagram il messaggio dell’influencer italo-statunitense.

Soleil Sorge racconta la sua versione dei fatti

“Ciao Deia, grazie per aver fatto un po’ di chiarezza. In realtà io non c’entro assolutamente nulla, se non essere capitata lì davanti a Jersey Shore Porto Cervo. Di base, Oriana è venuta dove eravamo e stava creando problemi con Chadia e altri amici senza motivo, al che ci siamo tutti allontanati. Poco dopo ho vito Daniele e gli ho chiesto come stesse vista la situazione, è arrivata anche lì urlando cose e aggredendo in stile Jerry Springer, e io sono scappata da quel circo ASAP.

Lì c’è stata un’azzuffata e poi sono state cacciate dal locale. Non sapevo se ridere o piangere per la scena, ma vorrei solo restarne fuori perché non ho nulla a che fare con loro né con il loro drama, sinceramente”.