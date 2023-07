Antonella Fiordelisi si concede un regalo e, da brava schermitrice, porta una stoccata al suo ex fidanzato Edoardo Donnamaria. Dopo la fine della loro relazione, durata poco più di sette mesi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta lentamente voltando pagina, cercandosi di concentrare esclusivamente sui suoi progetti lavorativi.

Ma, evidentemente, la ferita dovuta alla rottura con lo speaker radiofonico, sanguina ancora. La scorsa settimana, l’influencer campana aveva ammesso di soffrire molto la solitudine, e di non star attraversando un periodo facile. Allo stesso tempo, però, ha dimostrato la sua volontà di non lasciarsi abbattere e di andare avanti concentrandosi su sé stessa e sul lavoro.

Antonella e la stoccata a Edoardo

Su questo trend, Antonella ha annunciato nelle sue Instagram stories di volersi concedere un regalo nella sua gioielleria di fiducia, e di acquistare un anello. Indecisa tra tre modelli, alla fine ha mostrato la sua scelta: uno zaffiro blu con diamanti, ma non ha mancato di lanciare una frecciatina ad Edoardo. Nella foto in cui mostra il suo nuovo acquisto, la Fiordelisi ha aggiunto la didascalia “Donne emancipate”, riferendosi chiaramente al fatto di essersi comprata quell’oggetto da sola e di non averlo ricevuto da un uomo. Un modo per far capire a Donnamaria che la sua vita va avanti anche senza di lui. Quest’ultimo non ha raccolto la provocazione, ma d’altronde, tra i motivi che hanno causato la rottura tra i Donnalisi, ci sarebbe proprio l’eccessiva esposizione sui social di Antonella.

"Tra me e Antonella non c'è nulla di grave"

Di recente, in una diretta sui social, Edoardo ha svelato in che rapporti è con la sua ex: “Bisogna ringraziare certe situazioni un po’ particolari perché certe situazioni particolari ti obbligano ad affrontare dei temi fra persone. Non mi vergogno a dire che ci siamo anche sentiti, siamo in buoni rapporti, dobbiamo parlare di tante cose. Abbiamo anche dei contratti che abbiamo firmato insieme e che ovviamente vanno rispettati. A parte qualche screzio che c’è stato nel privato per forza di cose, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto nello stesso momento. Quindi non c’è nulla di grave tra di noi. Io mi sono sempre comportato bene con le ragazze che ho frequentato”.