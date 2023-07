Pier Silvio Berlusconi è stato chiarissimo in merito ai concorrenti che parteciperanno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip: no influencer e personaggi che hanno un profilo OnlyFans. Dopo aver bocciato diversi aspiranti vipponi, come Carmen Di Pietro, suo figlio Alessandro Iannoni e l’ex parlamentare Antonio Razzi, in molti si chiedono chi sarà a varcare la soglia della porta rossa.

Pochi minuti fa, Dagospia ha spoilerato quattro nomi che farebbero gola ad Alfonso Signorini e ai vertici del Biscione. Sembrerebbe, infatti, che in quel di Mediaset, stiano corteggiando quattro famosissimi attori italiani noti per la loro professione piuttosto che per la partecipazione ai reality.

L’indiscrezione lanciata da portale di Roberto D’Agostino, se confermata, avrebbe del clamoroso, perché riguarderebbe niente meno che Ornella Muti, Claudia Gerini, Manuela Arcuri e Filippo Timi. L’ad di Mediaset vorrebbe anche giornalisti e scrittori, per portare un po' di cultura tra le mura della Casa più spiata d’Italia: “Si dice che per il Grande Fratello si stia pensando ad almeno tre personaggi importanti di livello – si legge su Dagospia -. Si sogna tipo Ornella Muti, Claudia Gerini, Manuela Arcuri e Filippo Tini. In pratica, si stanno cercando persone famose per la loro professione e non perché ‘professionisti di reality’. Inoltre, si punta su giornalisti e scrittori che possano portare un po’ di cultura nella Casa”.