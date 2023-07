Sono ormai diverse settimane che è partito il toto-nomi per concorrenti e opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo gli addii di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, in pole per sostituirle ci sono Paola Barale e Katia Ricciardelli, anche se Amedeo Venza ha svelato che sarebbe stato contattato Giuseppe Cruciani.

Giuseppe Cruciani al Gf Vip?

Ieri sera, in una diretta su Instagram, Davide Maggio ha rivelato che il conduttore radiofonico era stato cercato da Alfonso Signorini per partecipare al reality. Ma non come opinionista, bensì come inquilino della Casa: “C’è un altro nome per il GF Vip che si aggiunge all’elenco che circola da giorni. Si tratta di Cruciani che pare, così mi risulta dalle mie informazioni, è stato contattato anche per Ballando con le Stelle, ma ha detto di no, ha rifiutato. Ma pare che adesso avesse intenzione di accettare la proposta del GF, ma sembra che anche il suo nome sia stato scartato, come anche altri – ha detto Davide Maggio -. A me lui risulta come concorrente e non come opinionista. Cioè per quello che so gli è stato proposto di fare il gieffino”.

Novità anche per quanto riguarda la conduzione del Gf Vip Party. Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, come rivelato da Amedeo Venza, sarebbero diretti verso “altre mete”, e al loro posto potrebbero esserci due ex vipponi. La rosa di nomi comprende quelli di Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, anche se la modella venezuelana, per via dei suoi “eccessi” e del suo carattere fumantino, potrebbe cozzare con le nuove linee guida anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi.