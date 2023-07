La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi. Ma nonostante tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip l’idillio sembra essere terminato, i numerosissimi fan della coppia non smettono di sperare in un possibile ritorno di fiamma. Del resto, i due ex vipponi, durante i lunghi mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, ci hanno abituato ai loro continui alti e bassi, dunque è tutt’altro che folle l’idea che possano tornare insieme.

Ma la ferita dovuta alla rottura con lo speaker radiofonico continua a sanguinare. La scorsa settimana, l’influencer campana aveva ammesso di soffrire molto la solitudine, anche se sta provando lentamente a voltare pagina e a non lasciarsi abbattere, concentrandosi su sé stessa e sul proprio lavoro. E lo stesso sta facendo anche Edoardo, impegnato su più fronti. Il prossimo 21 luglio uscirà il suo nuovo singolo Piccolo sole, poi c’è il lavoro in radio ed infine il nuovo progetto intrapreso con Matteo Diamante, ovvero il podcast AttenDi a quei 2, in onda su Twitch ogni giovedì sera.

Proprio durante la puntata di ieri, mentre parlavano di principi con le spade, l’ex di Nikita Pelizon ha lanciato una frecciatina a Donnamaria. “Una volta facevano i principi con le spade, ora fanno le principesse…”, le parole dell’ex volto di Forum. A quel punto, Diamante ha colto la palla al balzo per fare una battutina: “Di ragazza con la spada ce n’è una sola…”, chiaro riferimento ai trascorsi da schermitrice della Fiordelisi. Matteo sta provando a fare da cupido?