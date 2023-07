Uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip si è di recente sfogato sui social.

Stiamo parlando di George Ciupilan, uno dei pochi vipponi a contraddistinguersi, durante i mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà, per pacatezza ed educazione. Qualità apprezzate dai telespettatori, considerata soprattutto la giovane età, ma che mal si adattano ad un contesto come quello del reality show di Canale 5.

Lo sfogo di George Ciupilan

A distanza di ormai diversi mesi dalla fine del programma, George è tornato a parlare dell’impatto psicologico dell’esperienza televisiva al Gf Vip pubblicando in video su Instagram: “Stavamo parlando del mio stato d’animo negli ultimi mesi e ho deciso di riprendere tutto, perché mi sembra giusto mostrarvi questo lato più personale.

Cioè, se dovevo parlare con qualcuno facevo fatica. Non mi fidavo, un lato negativo, magari certe volte cercavo di dire ‘ non è così, non ti comportare così’, quindi andavo allo scontro. Avevo paura di espormi troppo con una persona Vuoi o non vuoi sono stato quattro mesi rinchiuso in una casa, quindi psicologicamente mi ha un po’ cambiato.

Inizialmente l’ho vissuta un po’ male. In un momento in cui non stai bene fai veramente difficoltà… Ho deciso un pochettino di prendermi del tempo, che sia un mese, due o tre. Non mi ricordavo manco di avere il telefonino. Posso avere paura di andare in bagno i primi quindici giorni cercando la telecamera?! O stare in una stanza a parlare con delle persone guardandomi intorno?”.