I nomi di Ornella Muti e Claudia Gerini sono stati accostati al Grande Fratello Vip. La notizia ha fatto parecchio rumore, ma pare che le due attrici non abbiano affatto gradito.

“Si dice che per il Grande Fratello si stia pensando a almeno tre personaggi importanti di livello: si sognano tipo Ornella Muti, Claudia Gerini, Manuela Arcuri o Filippo Timi” – ha scritto Ivan Rota su Dagospia -. “In pratica, si stanno cercando persone famose per la loro professione e non perché professionisti di reality”.

Se Manuela Arcuri e Filippo Timi non hanno ancora commentato, Ornella Muti e Claudia Gerini hanno categoricamente smentito.

La smentita di Ornella Muti e Claudia Gerini

“Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima dizione del GFVip siano denigranti. Faccio l’artista non il trash. Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello”, le parole di Ornella Muti ad AdnKronos.

“Non lo sapevo, io mi trovo in vacanza a Bali e in realtà non sapevo questa cosa, sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me. Immagino che adesso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso. Il Grande Fratello Vip non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito. Mi cogli completamente impreparata. Dovrei un pochino riflettere”, ha dichiarato Claudia Gerini a Tag24.