Esplode di nuovo la faida social tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Dopo la rottura (la terza nel giro di un mese e mezzo), riprende inesorabile il botta e risposta su Twitter tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, come del resto ci hanno abituato in questi mesi.

Botta e risposta tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe la modella venezuelana a lasciare l’ex tronista, e lo avrebbe fatto durante una diretta su Instagram. Lui ne sarebbe venuto a conoscenza proprio mentre era impegnato in una live su Twitch. Sui social hanno accusato Oriana di stare con Daniele solo per questioni economiche. Accuse che la “reina” ha rispedito prontamente al mittente, rivelando che sarebbe stato Dal Moro a darle il ben servito: “Lasciare in diretta? Mi ha lasciato lui, mi ha portato in stazione e viene a saperlo durante una diretta? No, vabbè… Mi piacevano i soldi? Scusa, ma quali? Ricordo che sono sempre stata io ad andare a Verona a sistemare, di persona, non con messaggini che faccio vedere pubblicamente”.

Intanto, Dal Moro, che aveva chiuso il suo account Twitter, l’ha riattivato (anche se lo ha reso “privato”) per rispondere alle parole della Marzoli. Il veneto si è anch’esso soffermato sulla “questione economica”: “Nessuno ha mai parlato di soldi. Ma è bello vedere che dici ‘ma quali soldi’ ad una persona che ha sempre pagato tutto e dico tutte le volte che siamo stati al ristorante (compreso Madrid), e tutti gli alberghi nei quali sei stata in questi mesi. A parte a Milano che era per ADV”.