Prosegue senza sosta la telenovela degli Oriele . Dopo la nuova rottura (la terza nel giro di un mese e mezzo), Oriana Marzoli è tornata a palesarsi sui social per rispedire al mittente le accuse secondo cui stava con Daniele Dal Moro solo per un tornaconto economico. Quest’ultimo, dal canto suo, ha replicato all’ormai ex fidanzata svelando una serie di aneddoti e retroscena sulla loro relazione.

La nuova puntata della soap ha dell’incredibile: un utente di Twitter ha creato una chat fake tra Oriana, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Giaele De Donà, e gli screenshot fasulli sono arrivati alle dirette interessate. La Murgia ha a sua volta inviato la chat nel gruppo Whatsapp “reale” delle “ragazze del van”, e ha documentato le loro reazioni nelle storie di Instagram.

Alcune fan di Daniele, però, hanno notato che in basso nella sezione media di chi ha registrato la vera chat, c’è la miniatura di un video di TikTok in cui si parla di uomini narcisisti patologico, e subito dopo anche una foto dell’imprenditore veneto. Nicole, dopo l’ennesima accusa, è sbottata: “Per chiarire, così smettete di dire cavolate, mi hanno taggato su Instagram in quel video dicendo di commentare. Quindi smettetela di dare fiato alla bocca”.

Dopo questo ennesimo drama, Dal Moro ha condiviso un suo audio su Twitter in cui pare stia piangendo: “Comunque io avrò anche un brutto carattere e sarò anche un narcisista, però sono una persona vera e un uomo che quando dice una cosa è quella. Perché non ho maschere e non doppie facce. Se dico di voler bene a una persona gli voglio bene davvero e se dico di amare una persona la amo. Tutte le cose che dico sono sempre state vere. Quindi io non ho niente da rimproverarmi. A questo punto vi assicuro che il tempo sarà galantuomo”.

Ma non è tutto. Perché Daniele (prima di disattivare nuovamente il suo account Twitter) ha scritto alla Murgia (foto in basso), e sebbene quest’ultima abbia provato a spiegarsi, lui non ha voluto sentire ragioni.