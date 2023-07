E’ riesplosa la faida sui social tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo la nuova rottura, la terza nell’ultimo mese e mezzo.

Mentre i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si lanciano accuse reciproche, fornendo versioni decisamente contrastanti, una loro ex coinquilina della Casa di Cinecittà ha detto la sua sulla questione rilasciando una breve dichiarazione a Tag24.

Le insinuazioni di Elenoire Ferruzzi

Si tratta di Elenoire Ferruzzi, che già in passato aveva espresso le sue perplessità circa la genuinità della relazione tra gli Oriele. Commentando la rottura, ha detto: “Non sono mai stati assieme. Sono tutte fandonie. E’ una coppia che si è formata per andare avanti, per guadagnare, andare in vacanza in Sardegna, lanciare costumi…

Sicuramente tra loro c’è stato qualcosa, però nulla di serio. Lei è una persona maleducata e arrivista. Daniele può avere tanti difetti, ma non è maleducato. Lui ha agito in buona fede, lei no. Alla festa di Alfonso Signorini si è comportata in un modo che mi ha lasciata esterrefatta”.