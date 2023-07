Questa volta sembra essere finita per davvero. La nuova faida sui social che vede protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha segnato, con ogni probabilità e a meno di clamorosi colpi di scena (che non sono da escludere), l’epilogo della tormentata storia d’amore tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Riesplode la faida tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Si tratta della terza rottura nel giro di un mese e mezzo, ma questa volta non sembrano proprio esserci i margini per un possibile ritorno di fiamma. La modella di origini venezuelane, rispondendo ad un utente su Twitter che la accusava di aver lasciato Daniele durante una diretta Instagram, e di stare con lui solo per un tornaconto economico, ha rispedito al mittente le accuse: “Lasciare in diretta? Mi ha lasciato lui, mi ha portato in stazione e viene a saperlo durante una diretta? No, vabbè… Mi piacevano i soldi? Scusa, ma quali? Ricordo che sono sempre stata io ad andare a Verona a sistemare, di persona, non con messaggini che faccio vedere pubblicamente”.

Daniele su Oriana: "Sei riuscita a litigare con mia sorella!"

Tanto è bastato per scatenare la proverbiale “ira veneta”. Dal Moro, che ieri aveva sospeso il suo account Twitter, l’ha riattivato per replicare all’ormai ex fidanzata, in quello che è uno sfogo di una portata mai vista prima. “Nessuno ha mai parlato di soldi. Ma è bello vedere che dici ‘ma quali soldi’ ad una persona che ha sempre pagato tutto e dico tutte le volte che siamo stati al ristorante (compreso Madrid), e tutti gli alberghi nei quali sei stata in questi mesi. A parte a Milano che era per ADV […]. A chiarire sei venuta una sola volta, quella famosa che conoscono tutti. Al mio compleanno sei venuta solo ed esclusivamente per riprenderti la tua roba (dopo che mi avevi lasciati in Sardegna senza valigie e dopo che avevi fatto una scenata quando io non avevo fatto nulla in quel locale). E sei rimasta solo ed esclusivamente perché ti ho implorato di restare per parlare, dopo che nemmeno il giorno del mio compleanno mi hai scritto un messaggio. E dopo che sei riuscita a litigare con mia sorella e la mia migliore amica che ti hanno sempre adorato! […]. Ma va******lo! Mi incolpano di qualsiasi cosa da mesi e tu rispondi dicendo ‘soldi ma quali’, cosa pensi che capisca la gente? Ma mi pensi scemo!?”.

Come se non bastasse, a sancire la frattura che ormai appare insanabile tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il fatto che entrambi abbiano eliminato dai rispettivi profili Instagram le foto di coppia. Insomma, questa volta siamo veramente ai titoli di coda…