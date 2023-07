Il drama social sulla rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si arricchisce di una nuova protagonista: Nicole Murgia.

Ma proviamo a fare chiarezza. Nel pomeriggio di ieri sono iniziati a circolare su Twitter delle chat fasulle tra l’attrice romana, la modella venezuelana, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. La Murgia ha prontamente pubblicato sul suo profilo Instagram la smentita, ma nel farlo si è resa protagonista di una gaffe clamorosa, provocando il “devasto” (termine in voga sul social di Elon Musk). L’ex vippona, infatti ha mostrato anche i file di alcune chat private, questa volta vere. Sotto al suo commento, infatti si può leggere una conversazione tra le cosiddette “ragazze del van” in cui parlando di Daniele. In seguito ha invitato gli utenti che hanno creato la chat fasulla a “farsi una vita”.

Ovviamente, tutto è stato riportato a Dal Moro, che ha esternato la propria delusione su Twitter: “Il solo pensiero che la persona che diceva di amarmi abbia permesso tutto mi fa impazzire. Lasciatemi tutti stare per favore!”. Poi, l’imprenditore veneto ha pubblicato uno screenshot della conversazione privata con Nicole, per poi scoppiare a piangere, come si può ascoltare dall'audio in basso: "Comunque io avrò anche un brutto carattere e sarò anche un narcisista, però sono una persona vera e un uomo che quando dice una cosa è quella. Perché non ho maschere e non doppie facce. Se dico di voler bene a una persona gli voglio bene davvero e se dico di amare una persona la amo. Tutte le cose che dico sono sempre state vere. Quindi io non ho niente da rimproverarmi. A questo punto vi assicuro che il tempo sarà galantuomo".