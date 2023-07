La soap opera degli Oriele continua senza sosta. Dopo la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la modella venezuelana è tornata a farsi sentire sui social dopo che un utente su Twitter l’ha accusata di stare con l’imprenditore veneto esclusivamente per un tornaconto economico. Quest’ultimo, dopo averlo sospeso, ha riattivato il suo account Twitter per replicare all’ormai ex fidanzata, rivelando retroscena e aneddoti sulla loro relazione.

Il "caso chat"

Ieri sera si è verificato un nuovo drama. Nel tardo pomeriggio di ieri sono iniziate a circolare su Twitter alcune chat fasulle tra Nicole Murgia, Oriana, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. L’ex di Andrea Maestrelli ha prontamente smentito, ma nel farlo si è resa protagonista di una gaffe clamorosa, provocando un vero e proprio terremoto. L’ex vippona, infatti, ha mostrato (senza accorgersene) i file di alcune chat private, questa volta vera. Sotto al suo commento si può leggere una conversazione tra le cosiddette “ragazze del van” in cui parlano del narcisismo di Daniele.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Com’era ampiamente pronosticabile, tutto è stato riportato a Dal Moro, che ha prima esternato la sua delusione con un tweet (“Il solo pensiero che la persona che diceva di amarmi abbia permesso tutto mi fa impazzire. Lasciatemi tutti stare per favore!”), per poi scoppiare a piangere in un audio diffuso su Twitter: “Comunque io avrò anche un brutto carattere e sarò anche un narcisista, però sono una persona vera e un uomo che quando dice una cosa è quella. Perché non ho maschere e non doppie facce. Se dico di voler bene a una persona gli voglio bene davvero e se dico di amare una persona la amo. Tutte le cose che dico sono sempre state vere. Quindi io non ho niente da rimproverarmi. A questo punto vi assicuro che il tempo sarà galantuomo”.

Lite in Sardegna, il fratello di Giaele De Donà vuota il sacco

Nel frattempo, emergono nuovi retroscena su quello che è stato l’epicentro della nuova rottura tra gli Oriele. A svelarli Matthias, fratello di Giaele De Donà, quest’ultima presente in Sardegna durante la litigata tra Oriana e Daniele: “Mi state scrivendo da tantissimi giorni, e non è una cosa di cui io dovrei parlare in prima persona perché non sono coinvolto… Comunque, quello che è successo in Sardegna, se le parti in causa della storia non hanno voluto dire niente, ci sarà una motivazione. Ma posso garantirvi, anche se non ci crederete mai, che non vedo l’ora di rivedere Micol e Tavassi, perché gli voglio un mondo di bene. Mi mancano, sicuramente non tanto quanto Oriana. Mi dispiace per lei, non voglio dire niente però so come sono andate le cose e so anche a chi attribuire la colpa, e mi dispiace”.

Poi ha aggiunto: “Detto ciò, non credo siano cose di cui debba parlare io perché non mi riguardano minimamente, quindi ne voglio stare fuori. Però voglio semplicemente dirvi che tutta questa cattiveria è veramente inutile, soprattutto perché non conoscete la parte fondamentale della storia e non potreste neanche giudicare, ma non ve ne faccio una colpa”.

Dunque, stando alle parole di Matthias De Donà, la versione dei fatti fornita da Soleil Sorge e Daniele Dal Moro risulterebbe veritiera: a scatenare il putiferio sarebbe stata Oriana Marzoli.