E’ stato reso pubblico il testo di Piccolo Sole, il nuovo singolo di Edoardo Donnamaria, in arte Drojette, che sarà disponibile sulle piattaforme streaming a partire dal prossimo 21 luglio.

Dopo aver lanciato Il cielo stanotte, brano dedicato all’ex fidanzata Antonella Fiordelisi, leggendo le parole della nuova canzone scritta dall’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, appaiono piuttosto evidenti i passaggi che parlano della sua storia d’amore con l’influencer campana, giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi.

Il testo di Piccolo sole

“Ciao piccolo sole, di cosa parliamo. Sei la cosa più bella, più bella che ho. E anche se adesso è un po’ che non ci sentiamo, non c’è futuro in cui non ci riproverò […]. Mi hai aperto il cuore e non lo so cosa hai trovato dentro, ma rifarei più o meno tutto, giuro non mi pento. Ti sento dentro, sei una lama nello stomaco, voglio morire per te. Non pensarci e rispondi al telefono che c’è un messaggio per te […]”.

Edoardo parla di Piccolo sole

Il testo è scritto da Edoardo, mentre la parte musicale è sua con l’aiuto di Italo Leonardo Rangel Espino. Produce Swann. Ecco come racconta questa canzone Donnamaria a Allmusicitalia.it: “Piccolo sole nasce in un momento di lontananza forzata, da un amore forte è passionale ma allo stesso tempo conflittuale, quell’amore travolgente, punzecchiante, un vortice vicino è distante. A volte bisogna allontanarsi per ritrovarsi.

Piccolo sole è anche il nomignolo di quella sinergia che si crea in una coppia in totale tenerezza, rappresenta quella complicità che nasce dall’intimità di un rapporto. Piccolo sole è un messaggio positivo di speranza per un mondo migliore… ‘cos’è il sole se non luce ed energia allo stato puro? Il sound di questo brano è una miscela esplosiva con delle sonorità che abbracciano i colori dell’estate’”.