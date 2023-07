Prima che si materializzasse il nuovo drama di questa notte, Oriana Marzoli si era sfogata su Mtmad, piattaforma spagnola che i personaggi noti utilizzano per raccontare le loro esperienze personali.

Quando ancora non erano state diffuse le chat fasulle, con le conseguenti lacrime di Daniele Dal Moro, la modella venezuelana aveva parlato della rottura con l’ex tronista e delle belle parole che le erano state rivolte da un suo ex fidanzato.

Lo sfogo di Oriana Marzoli

“In tutte le relazioni che ho avuto ho sempre avuto intenzioni formali e serie. Mi sarebbe piaciuto arrivare a qualcos’altro. Ovviamente entro nella vita di una persona per insegnarle qualcosa e anche l’altra persona entra nella mia vita per insegnarmi qualcosa. Arriverà quello definitivo e tu avrai già imparato tutto, così come l’altra persona. E così i pezzi del puzzle si incastrano alla perfezione. Non proprio alla perfezione perché la perfezione non esiste, ma che ci sia voglia di farli incastrare.

Mi ha fatto piacere che Luis abbia ammesso che ho sempre avuto intenzioni serie. Io sono una ragazza molto tranquilla, se ho un fidanzato a me non piace uscire o cose così. Se io sono con il mio fidanzato mi piace andare alle feste con lui. Nel reality si vedeva una ragazza più festaiola di quanto fossi. Comunque mi hanno fatto piacere le parole di Luis. Mi sono commossa e ho anche pianto. Spero, come ha detto lui, che arrivi la persona giusta. Non la voglio ora, subito, ma spero arrivi in futuro e che io possa essere felice perché penso di meritarmelo.

Non racconterò nulla. Rimango zitta, ma c’è una cosa che voglio mettere in chiaro. Nessuno deve dubitare dei miei sentimenti, perché io non gioco con l’amore, non sono quel tipo di persona. Infatti non sto andando con uno, poi con l’altro. Se sto con una persona è perché mi piace. Se è il mio fidanzato è perché me ne sono innamorata. Non perderei tempo.

Non voglio che si dubiti delle mie intenzioni e dei miei sentimenti, e di quanto io abbia provato a stare con il mio ultimo fidanzato. Non sono una persona che lascia pubblicamente. Evidentemente ne avevamo già parlato prima. Mi sembra ridicolo dire pubblicamente che lo ha scoperto durante una diretta che ho fatto. Veramente credete che io sia così scema? Lui ha preso la decisione, non io. Mi ha accompagnata alla stazione ed è finita lì. A me i messaggi non servono, perché sono andata varie colte nella sua città per risolvere le cose con lui”.