La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (che questa volta pare essere definitiva) sta monopolizzando la discussione sul web. Tra accuse reciproche, chat private che spuntano fuori, risentimento e rancore, gli Oriele sono i protagonisti indiscussi dell’emisfero social. Basta guardare i trend di Twitter per rendersene conto.

E così, dopo il “caso chat”, con protagonista Nicole Murgia e il conseguente crollo emotivo dell’ex tronista, le parole della modella venezuelana in un nuovo capitolo di Mtmad e le nuove rivelazioni di Matthias, fratello di Giaele De Donà, che attribuisce la colpa del litigio in Sardegna ad Oriana, ieri sera Dal Moro ha intrattenuto i suoi fan in una nuova live sul suo canale Twitch.

A finire nuovamente nel mirino dell’imprenditore veneto, che già in passato non è stato tenero con loro, sono stati Edoardo Tavassi, Micol Incorvia e Nicole Murgia. Parlando della famosa chat delle “ragazze del van”, Daniele ha detto: “Mi sono arrabbiato perché qualcuno ha lasciato che queste cose succedessero, o magari è stata proprio quella persona a mandarle, non lo so (si riferisce ad alcuni contenuti della chat Whatsapp, ndr). Però, lasciando stare questo, delle altre persone non mi importa niente. Mi dava fastidio prima, perché mi rompevano il ca**o quando io cercavo di portare avanti la mia situazione. Ma ora che questa situazione non esiste più, del loro pensiero me ne sbatto altamente i cog***ni, tanto sono quattro deficienti che non hanno né arte né parte. Vedremo cosa concluderanno nella vita. Io qualcosa ho fatto, vedremo cosa faranno loro. Continuassero a dire quello che vogliono di me, tanto si commentano da soli. Non mi tocca il pensiero di quelle persone. Non solo non mi tocca, non me ne importa neanche nulla”.