A poche settimane dall’annuncio della rottura, nei giorni scorsi Carola Carpanelli e Federico Nicotera sono stati avvistati insieme. L’ex tronista di Uomini e Donne e la corteggiatrice scelta in trasmissione, si trovavano a Roma in un salone di bellezza. Secondo le segnalazioni dei fan, è stata lei la prima a recarsi nel centro estetico per un trattamento, per poi essere raggiunta da lui. I due sono stati inquadrati durante una diretta realizzata dalla parrucchiera, e i frame in cui i due compaiono vicini sono stati immediatamente intercettati dai fan e postati sui social.

Tuttavia, almeno per il momento, Carola e Federico non hanno commentato l’avvistamento. Dopo aver raccontato sui social di essersi lasciati, hanno preferito far calare il sipario sulle rispettive vite private, probabilmente per riuscire a contenere la curiosità dei loro sostenitori. Ma il fatto di essere stati sorpresi insieme, con ogni probabilità, li obbligherà a spiegare pubblicamente le circostanze dell’incontro.

La bufera social sui Nicotelli

Nel frattempo, sui social infuria la polemica sui Nicotelli. Secondo Deianira Marzano, infatti, Carola e Federico non si sarebbero mai lasciati, e avrebbero inscenato la rottura ad arte per una questione di hype. Ma la Carpanelli non ci sta, e si scaglia contro l’esperta di gossip: “Prima di dire le tue ca**ate come sempre, visto che tre quarti della roba che pubblichi sono ca**ate, mi farei un lavaggio di coscienza. Hai cinquant’anni e stai qua a parlare di quattro ragazzini per due soldi. Noi saremo pure ‘morti di fama’ come dici te, ma almeno non siamo dei morti di fame come te”.

Anche Amedeo Venza, collega della Marzano, ha usato parole dure nei confronti di Carola: “Che brutte parole dette da una donna ad un’altra donna! Per cosa, poi? Per una verità che sanno tutti! I morti di fama, di fame e chi più ne ha più ne metta siete tu e quel pupazzo che ti mantiene il gioco! Perché tutto questo lo fate per restare sulla cresta dell’onda, quell’onda che prima o poi vi travolgerà e vi riporterà da dove siete venuti, cioè dal nulla!”.