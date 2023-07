Nonostante la sua enorme popolarità in ogni angolo del mondo, il suo charme e la sua allure, Can Yaman resta una persona estremamente umile e a tratti timida. Sarà anche per questo che l’amatissimo divo turco riesce ancora ad imbarazzarsi.

L’attore ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui ringrazia i fan delle inaspettate uscite, e si schernisce dagli apprezzamenti di una di loro, per non prendersi mai sul serio. Ma cos’è accaduto esattamente?

Durante una sessione di autografi a Roma, Can è stato avvicinato da una sua fan. La donna, nel porgergli un taccuino da firmare, gli ha un’insolita richiesta e gli confessa che, poiché si sposerà a breve a Milano, vorrebbe una dedica persona e personalizzata del divo. Yaman, in evidente imbarazzo, le risponde: “Cosa vuoi che ti scriva? Buon proseguimento?”, suscitando l’ilarità delle altre fan presenti.

Ma Can Yaman è anche un uomo dal cuore d’oro. Per raccogliere fondi da devolvere alla sua associazione benefica Can Yaman for Children, ha deciso di dare il via a quello che è stato rinominato “Break The Wall Tour”. Si tratta di un tour benefico che ha portato l’attore turco in giro per l’Italia con l’obiettivo di aiutare i bambini del Policlinico Umberto I di Roma. L’attore ha però dovuto interromperlo per l’inizio delle riprese della seconda stagione di Viola come il mare: “Tra un paio di giorni comincerò a lavorare alla seconda stagione di Viola Come il Mare – ha scritto sui social -. Per cui dovrò diminuire drasticamente i miei giri per l’Italia. Break the Wall Tour 2023 mi mancherà moltissimo, il mio team è già a lavoro per finalizzare quanto abbiamo cominciato. Ci saranno comunque tante altre novità e porterò nel cuore tutti i bei momenti passati con voi”.