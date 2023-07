Grandi novità professionali attendono il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi.

Certa la sua partecipazione a Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto “migrato” sul Nove, anche se a differenza di quanto si era ipotizzato, la presenza dell’ex vippone non sarà fissa al tavolo. A confermarlo è stato lo stesso Fazio durante la presentazione dei palinsesti 2023-2024 di Warner Bros. Discovery: “Sarà sicuramente ospite, ma non fisso al tavolo”.

Il programma partirà ufficialmente il prossimo 15 ottobre, e andrà in onda la domenica in prima serata. Oltre a Zorzi ci saranno Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Ornella Vanoni e Filippa Lagerback. Quest’ultima introdurrà come di consueto le interviste.

Ma non è tutto. Stando a quanto riporta TvBlog, Tommaso potrebbe diventare, insieme a Csaba dalla Zorza, il protagonista di Cortesia per gli Ospiti, in onda su Real Time: “Novità in arrivo per Cortesie per gli ospiti. Stando a quanto risulta a TvBlog, nel programma che tornerà in onda su Real Time dalla prossima stagione con la ventesima edizione, ci dovrebbe essere Tommaso Zorzi”.