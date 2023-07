Questa mattina sono stati presentati i palinsesti 2023-2034 di Warner Bros. Discovery.

Tra i nuovi protagonisti c’è senza dubbio Giulia De Lellis. L’ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, dopo la sua prima esperienza da conduttrice in Love Island, debutterà a novembre al timone di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, prodotto da Banijay Italia. Si tratta di un adattamento al successo internazionale Seven years Switch, in cui quattro coppie che stanno vivendo un momento di crisi decidono di mettersi alla prova cambiandosi i partner per due settimane. Alla fine dell’esperimento dovranno decidere se separarsi o restare insieme.