Ieri sera, Davide Maggio è stato protagonista di una lunga diretta su Instagram, e oltre ad aver parlato della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha citato anche Selvaggia Lucarelli e la sua riconferma come giurata a Ballando con le Stelle.

"Milly non vuole Selvaggia"

“Io credo che Milly Selvaggia non la voglia. Però credo anche che non abbiano la forza di dirle vattene. Questa è una mia sensazione. Anzi non è una sensazione, è più di una sensazione”. Il giornalista ha poi rivelato che, secondo lui, alcune scene viste in trasmissione sarebbero state fatte per “mettere in difficoltà” proprio la Lucarelli, così da spingerla sempre di più verso l’addio.

In un’intervista rilasciata proprio a Davide Maggio, la padrona di casa Milly Carlucci ha fatto chiarezza sulla nuova edizione dell’amatissimo dancing show del sabato sera di Rai 1: “Ballando con le Stelle c’è. Adesso dobbiamo essere una certezza anche per solidità di ascolti, di piacere della gente di seguirci. Dobbiamo rinnovare il nostro patto di amicizia con il pubblico di Rai1. La giuria di Ballando con le Stelle? Di questo si parlerà a settembre e non adesso. Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria. Selvaggia Lucarelli ha detto di essere stata riconfermata? Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Però ripeto prima cast e poi il resto. Il cast deriverà anche dal budget che ci affideranno che adesso non è ancora stato deciso. Stiamo avendo tantissimi contatti, tante persone straordinarie ci hanno detto di sì però bisogna vedere se abbiamo il denaro per chiudere quel certo gruppo di persone”.