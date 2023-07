Nei suoi quasi vent’anni a Mediaset, Barbara D’Urso non solo aveva fidelizzato il suo pubblico e creato una nuova maniera di condurre, ma si era portata dietro nei suoi programma un nutrito gruppo di ospiti (visti anche al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi).

Che fine faranno gli opinionisti "dursiani"?

Con l’addio della conduttrice partenopea, che fine faranno tutti gli opinionisti? Stando a quanto riferito da Giuseppe Candela su Dagospia, saranno davvero pochi i volti “dursiani” che torneranno a palesarsi sui canali Mediaset: “Non solo fuori Barbara D’Urso, ora si cambia. Fuori anche i cosiddetti ‘dursiani’. A Cologno Monzese filtra che si cambierà passo anche sul fronte opinionisti, cosa che ha fatto scattare il panico tra i prezzemolini che animavano il pomeriggio di Canale 5. Un principio che non varrà per tutti, con eccezioni per nomi considerati più trasversali”.

Anche la speaker radiofonica Veronica Bazzani si è espressa al riguardo, dichiarando che solo i nomi più importanti dei salotti “dursiani” torneranno a Pomeriggio 5: “Con Barbara d’Urso che non condurrà più Pomeriggio 5 non ci saranno più nemmeno i suoi fidati opinionisti. Andranno disoccupati a casa, tranne magari alcuni nomi eccellenti come la Pivetti o Alessandro Cecchi Paone. Quei pochi, ma tutti gli altri ospiti quasi fissi ritorneranno a casa senza contratto. Vale anche per Ada Alberti che il venerdì sera leggeva l’oroscopo del week end. E questo succede anche per gli autori televisivi di un determinato programma. Perché è chiaro che la nuova padrona di casa si porterà i suoi autori fidati. Probabilmente ne rimarranno uno o due del vecchio gruppo. La maggior parte degli autori cambierà. Insomma, musica nuova per questo programma che a dire di Myrta Merlino sarà fresco e innovativo”.