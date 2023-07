Can Yaman e Francesca Chillemi riappaiono insieme sul set della seconda stagione di Viola come il mare. Il video, postato sui social da Giovanni Nasta, che nella serie interpreta il personaggio di Turi, mostra i tre attori presumibilmente durante una pausa dalle riprese.

Il presunto flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Tanto è stato detto e scritto su una presunta liaison tra il divo turco e l’ex Miss Italia. Tra coloro che ipotizzano che tra i due ci sia stato un flirt c’è l’Investigatore social Alessandro Rosica, il quale, dopo aver visto il breve filmato, ha scritto: “Eccoli insieme, ad oggi sono soltanto colleghi. Ormai lontana la scappatella avuta molto tempo fa, causa del grande litigio che portò Francesca lontano dal suo compagno”.

"Sono super sereni, ma ognuno ha la sua vita"

Poi, tornando con la mente al presunto flirt tra i due attori, Rosica ha detto: “Commentammo tutto dall’inizio alla fine. Ricordo che nel periodo in cui ho svelato che hanno avuto una liaison, mi trovavo in Turchia, mi ricordo tutto… Tra l’altro, poi, avevano litigato, anche un po’ per far rumore, per far parlare di loro e della serie, e questo riavvicinamento così tutto sereno rende ancor più credibile quella tesi, quella situazione che era tutto per far parlare di loro. Quindi loro, ad oggi, non hanno litigato, stanno bene e non potrebbe essere altrimenti, perché stanno lavorando insieme. Però li vedo serenissimi. Mi hanno riferito che sono super sereni, tranquilli e felici. ‘Buongiorno e buonasera’, nulla di più. Ognuno ha la sua vita, non c’è praticamente più nulla, invece tempo fa ci fu quella scappatella quando io ero in Turchia”.