Era da poco prima della messa in onda dell’ultima puntata che Can Yaman aveva fatto calare il silenzio su Viola come il mare, la fiction light crime prodotta da Lux Vide nella quale recita al fianco di Francesca Chillemi.

Molti temevano che l’attore turco potesse dare forfait in vista della seconda stagione, ma la realtà è che il durissimo lavoro sul set di El Turco, nuova serie tv targata Disney Plus, lo ha assorbito completamente durante i lunghi mesi di permanenza in Ungheria, paese scelto per le riprese.

A distanza di diversi mesi, Can Yaman è tornato a postare sui social contenuti che riguardano la serie tv, il cui secondo capitolo approderà sugli schermi di Canale 5 nel 2024. La fiction, ambientata a Palermo, ha riscosso un ottimo successo durante lo scorso autunno. Il divo turco si è calato perfettamente nei panni dell’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e l’intesa sul set con Francesca Chillemi, ha persino indotto più di qualcuno a sospettare che tra i due ci fosse del tenero. Un pettegolezzo mai confermato dai diretti interessati, ma che ha contribuito, seppur solo in parte, all’allontanamento di Can che, come detto in precedenza, ha preferito concentrarsi esclusivamente sulle riprese di El Turco.

Can Yaman, l'annuncio su Viola come il mare

Dopo che l’ex Miss Italia si è mostrata con il copione tra le mani durante il primo giorno delle riprese della seconda stagione di Viola come il mare, anche l’attore turco ha deciso di confermare (anche se non ce n’era bisogno) la sua presenza nella fiction: “Mi riscaldo un po’ per le scene d’azione di Francesco Demir”, ha scritto Can su Instagram, mostrandosi in total black in sella ad una moto.

Nella giornata di ieri, inoltre, Yaman ha annunciato che molto presto inizierà a lavorare alla seconda stagione di Viola come il mare: “Tra un paio di giorni comincerò a lavorare alla seconda stagione di 'Viola Come il Mare', per cui dovrò diminuire drasticamente i miei giri per l’Italia. ‘Break the Wall Tour 2023’ mi mancherà moltissimo, il mio team è già a lavoro per finalizzare quanto abbiamo cominciato. Ci saranno comunque tante altre novità e porterò nel cuore tutti i bei momenti passati con voi”.