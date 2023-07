Il prossimo 21 luglio, su tutte le piattaforme streaming, sarà disponibile “Piccolo Sole”, il nuovo singolo di Drojette, al secolo Edoardo Donnamaria. Si tratta del secondo brano lanciato dallo speaker radiofonico romano nel giro di tre mesi. Lo scorso aprile, infatti, era uscita "Il cielo stanotte", canzone dedicata all’allora fidanzata Antonella Fiordelisi.

Nel frattempo, il testo della canzone scritta dall’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, reso pubblico nella giornata di ieri, è già diventato virale sui social. E non solo per il gran seguito che sta avendo l’ex vippone anche in ambito musicale, ma soprattutto per il significato delle parole. Edoardo, infatti, parla della sua storia d’amore con Antonella, giunta ai titoli di coda dopo poco più di sette mesi.

Il testo di "Piccolo sole"

“Ciao piccolo sole, di cosa parliamo. Sei la cosa più bella, più bella che ho. E anche se adesso è un po’ che non ci sentiamo, non c’è futuro in cui non ci riproverò […]. Mi hai aperto il cuore e non lo so cosa hai trovato dentro, ma rifarei più o meno tutto, giuro non mi pento. Ti sento dentro, sei una lama nello stomaco, voglio morire per te. Non pensarci e rispondi al telefono che c’è un messaggio per te […]”.

“… Non c’è futuro in cui non ci riproverò”: è questo uno dei passaggi più significativi di “Piccolo sole”, soprattutto in virtù della recente rottura tra i due ex vipponi. L’interpretazione di queste parole è abbastanza chiara: Donnamaria non esclude un possibile ritorno di fiamma con la Fiordelisi che, nel frattempo, ha preferito (almeno per il momento) non commentare il nuovo brano scritto dal suo ex fidanzato.