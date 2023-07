Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono l’unica coppia uscita dall’edizione 2022-2023 di Uomini e Donne ad essere rimasta ancora insieme. Dopo le rotture lampo tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi, e Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, anche una delle coppie più seguite dell’ultima edizione del dating show di Canale 5, quella composta da Federico Nicotera e Carola Carpanelli, ha deciso di separarsi, anche se un loro recente avvistamento potrebbe riaprire alla possibilità di un ritorno di fiamma.

Lavinia e Alessio: "La distanza fortifica la nostra relazione"

Lavinia e Alessio, si dividono tra Roma, città di lei, e Caserta, dove risiede lui, e stando a quanto hanno dichiarato in una recente intervista a Fanpage.it, è proprio la distanza a fortificare la loro relazione. “La distanza. E’ minima, ma ci consente sia di organizzare la nostra vita sia di incontrarci facilmente. Quando litighiamo parliamo tanto. Forse è questo il nostro punto di forza, parliamo soprattutto delle cose che non capiamo l'uno dell'altra. C’è sempre il confronto”, le parole dell’ex tronista. “È bello rivedersi dopo due o tre giorni nei quali siamo impegnati con il lavoro. Ci godiamo il fine settimana. Quando si presenta un problema ne parliamo in modo da risolverlo”, ha detto l’ex corteggiatore.

Lavinia e Alessio hanno raccontato che le loro litigate sono differenti a quelle che si verificavano a Uomini e Donne: “I motivi sono diversi, i contesti sono differenti. Lui oggi va tranquillamente a ballare. Siamo nella fase della conoscenza, cerchiamo di capire come siamo fatti, di comprendere i vari lati caratteriali. Per questo nascono incomprensioni. Entrambi vogliamo chiuderle, però, le discussioni”, ha raccontato la Mauro”.

La segnalazione

Proprio a in merito alle “famose” serate in discoteca di Corvino, che durante la loro conoscenza nel dating show erano spesso motivo di discussione, è giunta ad Amedeo Venza una segnalazione: “Ieri Alessio era a ballare a Caserta alla Tenuta San Ferdinando vicino la consolle… E nel frattempo Lavinia era scesa anche a Caserta, ma lui invece di stare con lei ha preferito andare a ballare non calcolandola di pezza. E infatti Lavinia ieri sera era a Caserta con una faccia appesa a mangiare insieme alla madre”.

Tutto pianificato o iniziano a soffiare venti di crisi anche per i Corvinia?