La relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe giunta al capolinea. Di Nuovo. Dopo le smentite dello scorso giugno, sono emersi due indizi che non sembrano lasciare spazio ad interpretazioni. Il primo arriva dalla showgirl argentina e dal suo profilo Instagram: sono sparite le foto insieme al marito, tutte! Poi c’è il conduttore originario di Torre Annunziata, che si è presentato alla presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 senza la fede al dito. Si tratta di un segnale?

Belen e Stefano sono tornati ad essere ufficialmente una coppia nella primavera 2022, ma prima ancora si sono verificate due separazioni e due riconciliazioni. Questa, se confermata, sarebbe la terza volta che la coppia si direbbe addio. La showgirl argentina e il conduttore napoletano non hanno mai divorziato ufficialmente. La coppia si è sposata nel 2013, e un anno dopo è nato Santiago, loro unico figlio. Nel 2015 la prima separazione, poi il ritorno di fiamma nel 2017, dopo che lei aveva archiviato la storia con Andrea Iannone.

L’ufficialità di un ritorno tra Belen e Stefano arriva, però, solo nel 2019, ma dopo un anno una nuova separazione. Intanto, nel 2021, la Rodriguez ha una storia con Antonino Spinalbese, da cui nasce la piccola Luna Marì. Nel 2022, però, Belen e Stefano sono tornati insieme. Adesso, considerati gli inequivocabili segnali lanciati da entrambi, si va incontro ad un nuovo addio.

Nuova fiamma per Belen? L'indiscrezione

Nel frattempo, iniziano a circolare con insistenza voci di un nuovo presunto flirt della showgirl argentina con un imprenditore bergamasco. A rivelarlo attraverso una storia su Instagram è Deianira Marzano che, però, sottolinea che al momento “non ci sono prove”: “Se fosse vero, e dico se fosse vero, perché a parte le voci non abbiamo prove, questo ipotetico fidanzato di Belen è un imprenditore bergamasco e si chiama Elio. Devo dire che è anche un bell’uomo… Se dovesse essere andata così, sicuramente Belen ha i suoi buoni motivi. Non ci dimentichiamo che siamo nel 2023 e non nel medioevo”.