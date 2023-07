Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di un durissimo sfogo su Twitter in merito alla fine della relazione con Antonella Fiordelisi.

La storia d’amore tra lo speaker radiofonico e l’infuencer campana è nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Una volta terminato il reality, i due hanno vissuto un periodo intenso, ma a distanza di alcuni mesi l’idillio si è bruscamente interrotto.

Edoardo, evidentemente, ha accusato il colpo dopo l’ultimo tweet di Antonella e, a distanza di poche ore, ha deciso di fare chiarezza in merito alla rottura con l’ormai ex fidanzata.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

“Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Sputtanare una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, ‘pressioni’ psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi. Insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia. allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo… ad un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere co***oni”. E alla fine ha aggiunto: “Invito chiunque a non continuare in questi atteggiamenti, perché sto per trasformarmi in Daniele Dal Moro”.