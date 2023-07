Antonella Fiordelisi mette la parola fine alla sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria. O almeno, è ciò che emerge dal tweet dell’influencer campana di pochi minuti fa, in cui chiede al suo fandom di non taggarla più in fan cam e altre cose che potrebbero destabilizzarla.

“Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fan cam o altre che possono farmi destabilizzare. Grazie”.

A questo si aggiunge che ieri, i due ex vipponi avrebbero dovuto partecipare, come da contratto, ad un evento, ma l’infuencer campana ha preferito disertare. E’ lei stessa a spiegarlo: “Vista la mia sincerità vi comunico che ieri sera dovevo esserci anche io. Contratto firmato è tutto. Ma vista la situazione non sono andata. Vi aggiornerò per quanto riguarda i prossimi eventi”.

A questo punto non sembrano esserci più dubbi: chi sperava in un ritorno di fiamma tra Antonella e Edoardo è rimasto deluso, ma inevitabilmente dovrà farsene una ragione. La relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico è giunta definitivamente ai titoli di coda.

Secondo alcuni utenti, Donnamaria starebbe evitando di esporsi in merito alla rottura definitiva perché il prossimo 21 luglio uscirà il suo nuovo singolo “Piccolo sole”, che parla proprio della storia con la Fiordelisi. Ma Edoardo ha prontamente replicato a chi si fa portavoce di questa ipotesi, postando un tweet decisamente sarcastico: “Adele (si riferisce alla nota star internazionale, ndr), perché hai fatto uscire le canzoni per il tuo ex se ti sei lasciata? Volevi solo sfruttare i Donnalisi. Infame. Poveri imbecilli. Andate a odiare un po' più in là”.