Nelle scorse settimane, Matteo Diamante è uscito allo scoperto annunciando la fine della frequentazione, almeno per ciò che riguarda l’aspetto sentimentale, con Nikita Pelizon. I due si sono ritrovati durante la settima edizione del Grande Fratello Vip quando lui è entrato nella Casa proprio in qualità di ex dell’influencer triestina e, terminato il reality show, hanno riprovato a stare insieme, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi.

Le parole di Matteo Diamante

"Come sicuramente avrete notato, io e Nikita non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo insieme ed è stato un sogno, seppur surreale. Siamo connessi? Certo. Ci parliamo con lo sguardo? Sì certo. Ma essere connessi a volte non basta.

Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide, ma non è possibile. Nei momenti in cui passavamo del tempo insieme, il mondo si fermava e sembravamo felici. Ma si cresce, si cambia. Le cose negli ultimi due anni sono cambiate, noi siamo cresciuti, le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate, e può succedere che due persone vogliono le stesse cose, magari si vogliono anche bene ma nel momento perfettamente sbagliato”, le parole dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Il duro sfogo di Nikita Pelizon

Nikita, impegnata nei suoi tanti progetti, tra cui l’uscita del suo primo singolo Mojito, diventato già un tormentone estivo, aveva preferito non commentare, almeno fino ad oggi. La vincitrice del Gf Vip, infatti, si è rivolta al fandom dei Makita, in quanto, vista la situazione, lei e Matteo hanno deciso di non usufruire di un regalo dei loro fan: “Finisco di parlare del passato dicendo solo questo: grazie Makita per tutto il sostegno che ci avete dato, vorrei fare un sorteggio (se siete d’accordo) per il regalo di terme e cena… dato che non ci andiamo.

Mi spiace aver letto moltissime cavolate in queste settimane a cui non ho voluto rispondere. Mi spiace aver visto atteggiamenti che mi hanno allontanato in passato e mi allontanano tutt’ora e lo farebbero anche in futuro, ecco il motivo del mio voler rimanere single. Mi spiace che molti di voi abbiano messaggiato per ore riguardo quella che considero la mia vita privata, sentendo solo una campana. I panni sporchi per me si lavano in casa, non si spiattellano ai quattro venti senza sapere spesso manco con chi si sta parlando il più delle volte. Mi spiace ma sono anche grata che chi era presente quando ribadivo che eravamo liberi e che non ero innamorata, non abbia alimentato tutto ciò. Mi spiace essermi sentita paragonata, da alcuni che mi seguivano, a chi nella Casa mi ha fatto soffrire di più. Mi spiace che non si sia riuscito a costruire un rapporto profondo, rimane il bene, ma… basta.

A me non basta il corteggiamento, voglio una persona da ritenere esemplare, che non mi consideri una sua proprietà. Non solo a parole, ma anche a fatti e che non mi faccia provare imbarazzo in nessun contesto. Detto questo, siamo tutti diversi, e chiaramente nessuno di noi è per tutti. Nessuno è sbagliato, semplicemente non è per te”.