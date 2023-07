La rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria potrebbe riaprire nuovi ed inaspettati scenari. Gli appassionati del Grande Fratello Vip ricorderanno che durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, lo speaker radiofonico era legato da una bellissima amicizia con Edoardo Tavassi, tanto che i fan coniarono la nuova ship Donnavassi. Un’amicizia osteggiata dall’influencer campana, con la quale l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi aveva un rapporto tutt’altro che idilliaco. “Memorabili” gli scontri dell’ex schermitrice con il clan dei cosiddetti “Spartani”.

Tavassi su Donnamaria: "Gli voglio bene"

Il fidanzato di Micol Incorvaia, nel corso di un’intervista dello scorso giugno rilasciata a Giada Di Miceli nella trasmissione Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio, aveva aperto ad una possibile riappacificazione con l’ex amico: “La canzone di Edo ce l’ho nella playlist di Spotify. Mi piace, è molto fi*a, lui è bravo, molto talentuoso e forte, merita di fare la carriera da cantante. Partiamo dal presupposto che io a Edoardo gli voglio bene e non smetterò mai di volergliene, questa cosa sia chiara. Poi, lui è la persona che più mi fa ridere nella mia vita, è geniale. Se lo vedo come cantante? A voglia! Ti rimane in testa la canzone. Gli ho fatto i complimenti con l’emoticon del fuoco. Se ci sentiamo? Vabbè, adesso abbiamo da fare?

Se lo rivedrò? Lui si è trasferito a Milano, io non riesco a vedere neanche gli amici che stanno a Roma Sud… Ti giuro, credimi, veramente non c’è stata occasione. Poi, vabbè ci sarà da chiarirsi su tante cose. Per come sono fatto io, per chi mi conosce, io sono quello che si impone, ma alla fine si scioglie davanti a chiunque. Lui lo sa”.

Il dettaglio social che non passa inosservato

E ora che i Donnalisi si sono lasciati, Donnamaria avrebbe tutta l’intenzione di recuperare il rapporto con il videomaker romano. Nelle ultime ore, un particolare non è passato inosservato: l’ex naufrago, infatti, ha pubblicato un reel su Instagram nel quale fine di litigare con una persona ed inizia a rappare, ed è spuntato il like di Edoardo. Non è di certo una novità che i due si seguano sui social, ma adesso che non c’è più “l’ostacolo” Fiordelisi, potrebbero definitivamente uscire allo scoperto.