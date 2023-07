Edoardo Donnamaria ha ammesso di stare vivendo un periodo molto complicato a seguito della fine della relazione con Antonella Fiordelisi.

Già nella giornata di ieri, lo speaker radiofonico aveva esternato il suo malessere su Twitter, commentando l’ultimo messaggio condiviso dall’influencer campana sul social di Elon Musk. Dopo essere usciti dal Grande Fratello Vip, la storia d’amore ha avuto un epilogo tutt’altro che felice. Dopo l’annuncio della rottura, sembrava che i Donnalisi si fossero ravvicinati, soprattutto quando Donnamaria ha preso le difese della sua ex fidanzata dopo la pubblicazione di un video da parte di Fabrizio Corona.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Ieri, però, la Fiordelisi ha chiesto ai fan della coppia di non taggarla più nelle fancam dedicate si due ex vipponi. Alla richiesta di Antonella, Edoardo ha reagito con un lungo sfogo su Twitter, alludendo addirittura di essere stato minacciato, senza tutta via specificare da chi: “Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Sputtanare una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, ‘pressioni’ psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi. Insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia. allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo… ad un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere co***oni”. E alla fine ha aggiunto: “Invito chiunque a non continuare in questi atteggiamenti, perché sto per trasformarmi in Daniele Dal Moro”.

Edoardo Donnamaria: "E' un periodo di m*rda"

In seguito, Edoardo ha deciso di sospendere il suo account Twitter e, poco dopo, attraverso un messaggio pubblicato su Hive, l’ex vippone ha detto di “non stare bene”, annunciando di volersi prendere “un paio di giorni di stop”: “Mi dispiace per lo sfogo di oggi, ma purtroppo è un periodo di m*rda. Prenderò un paio di giorni di stop, starò col mio cane e la mia famiglia per riprendermi, perché non sto bene. Grazie di cuore per il supporto che tanti mi dimostrano qualsiasi cosa accada”.