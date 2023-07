Abbiamo imparato a conoscere Gianluca Benincasa nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il life coach campano aveva fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia per un confronto con Antonella Fiordelisi, la donna con cui aveva una relazione da circa un anno e mezzo.

Durante i mesi di “reclusione”, l’ex schermitrice si era poi innamorata di Edoardo Donnamaria. I due si erano lasciati andare ad una passione travolgente, iniziando una tormentata ma allo stesso tempo coinvolgente storia d’amore, che è giunta al capolinea alcune settimane fa.

"Mi hai fatto stare male, come ora fai stare male Edoardo"

Sulle pagine del settimanale Di Più, Benincasa ha voluto scrivere una lettera alla Fiordelisi, raccontandole la sua sofferenza. Ecco le sue parole riportate da IsaeChia.it: “Antonella, che strano, solo un anno fa eri la mia Anto e stavamo vivendo la nostra estate d’amore, e mentre nei giorni scorsi ti ho vista piangere e disperarti platealmente per l’ennesimo litigio con il tuo Edoardo, ripenso a quanto mi hai fatto stare male, come ora fai stare male lui”.

Gianluca ha dato ragione ad Edoardo in merito al rapporto “tossico” di Antonella con i social: “Anche Edoardo ha capito i tuoi limiti. Ha detto, infatti, che hai un rapporto tossico con il pubblico, e per questo si è allontanato da te. Ancora una volta la tua ambizione è causa di sofferenza in amore, tue e di chi ti sta accanto. Io lo so bene. Perché ci siamo amati, siamo stati insieme un anno e mezzo. Giorni che ora sembrano lontanissimi, perché per inseguire i tuoi sogni ricchi di successo, mi hai voltato definitivamente le spalle”.

La presunta denuncia della famiglia Fiordelisi

Benincasa ha anche parlato della presunta denuncia nei suoi confronti da parte della famiglia Fiordelisi. Denuncia di cui lui non sa nulla, altrimenti gli sarebbe stata notificata. Nella lettera, Gianluca le ha chiesto per quali motivi avrebbe dovuto riceverla, visto che ha solo raccontato com’è andata tra di loro.

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha poi raccontato la loro ultima estate trascorsa insieme, quando ad un certo punto la loro relazione ha subito una svolta dovuta all’occasione professionale che l’influencer sognava da anni, ovvero partecipare al Grande Fratello Vip. Gianluca ha accettato che lei si presentasse ai provini da single, nonostante sentisse che si trattava di un errore. Prima di entrare nella Casa, le ha mandato un messaggio con scritto “Ti amo”. Messaggio che sarebbe stato l’ultimo. Poi ha concluso: “Ora hai ottenuto quello che volevi. Sei popolare, ricercata, ammirata. Ma sei felice? Non credo”.