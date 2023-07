Se Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme (dopo essersi lasciati tre volte nel giro di un mese e mezzo), regalandoci una nuova puntata della soap più amata dal popolo del web, tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, due dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip, la distanza continua ad allungarsi.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Dopo il tweet dell’influencer campana, in cui chiedeva ai suoi sostenitori di non taggarla più in fancam di coppia “o altre cose che possono farmi destabilizzare”, sono arrivati anche quelli dello speaker radiofonico romano, che si è lasciato andare ad uno sfogo durissimo: “Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Sputtanare una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, ‘pressioni’ psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi. Insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia. allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo… ad un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere co***oni”.

In seguito, dopo aver chiuso il suo account Twitter, Edoardo ha utilizzato la nuova app Hive, svelando di stare attraversando un momento complicato: “Mi dispiace per lo sfogo di oggi, ma purtroppo è un periodo di m*rda. Prenderò un paio di giorni di stop, starò col mio cane e la mia famiglia per riprendermi, perché non sto bene. Grazie di cuore per il supporto che tanti mi dimostrano qualsiasi cosa accada”.

Antonella Fiordelisi, intervengono mamma Milva e papà Stefano

Intanto, ieri sera, in una room su Twitter, è intervenuta una fan che Antonella Fiordelisi ha scelto di avere anche nella sua vita privata. Per tale ragione, gli altri l’hanno accusata di averle fatto addirittura il lavaggio del cervello in quanto, secondo loro, l’avrebbe convinta a non andare a Roma da Edoardo Donnamaria.

Sulla questione sono intervenuti su Twitter sia mamma Milva che papà Stefano, pregando i fan di darci un taglio con questi atteggiamenti tossici, e facendo una rivelazione sulla figlia dopo la rottura con l'ex volto di Forum: “Ho letto cose assurde su Manu, una ragazza dolcissima di Milano che ha sempre aiutato i ragazzi, organizzando persino la cena del loro anniversario. Ha sempre remato per il bene della coppia e Nunzia lo sa bene, chiedete conferma, visto che si sentono spesso in un gruppo Whatsapp. Ma cosa? L’ha fermata per andare a Roma? Non so chi inventa certe cose e il perché. Anto non ce la faceva neanche ad alzarsi dal letto tanto stava male e ringrazio Manu che l’ha fatta uscire con lei… ma chi spara certe ca**ate? Assurdo”.