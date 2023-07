Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono senza dubbio una delle coppie più seguite e amate sui social. I due si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, e da allora, fatta eccezione per qualche crisi passeggera, non si sono mai lasciati. A sugellare la loro unione anche la nascita della piccola Cèline Blue, che ha riempito la loro vita di amore e gioia.

L’anno scorso, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Alessandro Basciano aveva chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo, con una proposta decisamente originale. Eppure, di matrimonio non se ne parla ancora.

Una persona vicina ai due ex vipponi, che per ovvie ragioni ha deciso di restare anonima, è stata raggiunta dal settimanale Nuovo e ha rivelato che i due non hanno nessuna intenzione di convolare a nozze: “Vedrete – ha detto la fonte -, Sophie e Alessandro non si sposeranno mai”. Secondo questa fonte, infatti, i Basciagoni sarebbero concentrati su altro.

I fan, tuttavia, hanno cercato di trovare una spiegazione facendo notare che i due adesso sono concentrati sulla loro bambina, e non avrebbero il tempo di organizzare il matrimonio. Altri, invece, ipotizzano che Sophie e Alessandro potrebbero iniziare a pensare alle nozze quando Cèline Blue avrà già qualche anno e potrà, magari, portare gli anelli all’altare alla mamma e al papà.