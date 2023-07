La rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a tenere banco sui social. La storia d’amore tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi, ma i fan dell’ormai ex coppia non sembrano volersi rassegnare all’idea. Del resto, ne hanno ben donde, visto che i due ex vipponi, durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, si sono lasciati e ripresi più volte, e dunque non sarebbe di certo una novità un possibile ritorno di fiamma.

Allo stato attuale, però, la schiarita fatica ad arrivare, anzi. Antonella ha invitato i suoi fan a non taggarla più in fancam o altre cose che possano destabilizzarla, mentre Edoardo, dopo essersi sfogato su Twitter, ha deciso di sospendere il suo account e di prendersi una pausa: “Mi dispiace per lo sfogo di oggi, ma purtroppo è un periodo di m*rda. Prenderò un paio di giorni di stop, starò col mio cane e la mia famiglia per riprendermi, perché non sto bene. Grazie di cuore per il supporto che tanti mi dimostrano qualsiasi cosa accada”, ha scritto l’ex gieffino utilizzando l’applicazione Hive.

Nuovo drama su Twitter

Nel frattempo, un nuovo terremoto ha scosso i social. Ieri sera, infatti, in una room su Twitter, è intervenuta anche una fan che Antonella Fiordelisi ha scelto di avere al suo fianco. Alcuni utenti l’hanno accusata di aver fatto il lavaggio del cervello all’ex schermitrice in quanto, stando a quanto sostengono, l’avrebbe convinta a non andare a Roma da Edoardo Donnamaria.

"Antonella non ce la faceva ad alzarsi dal letto"

Sulla questione sono intervenuti anche mamma Milva e papà Stefano, genitori dell’ex vippona: “Ho letto cose assurde su Manu, una ragazza dolcissima di Milano che ha sempre aiutato i ragazzi, organizzando persino la cena del loro anniversario. Ha sempre remato per il bene della coppia e Nunzia lo sa bene, chiedete conferma, visto che si sentono spesso in un gruppo Whatsapp. Ma cosa? L’ha fermata per andare a Roma? Non so chi inventa certe cose e il perché. Anto non ce la faceva neanche ad alzarsi dal letto tanto stava male e ringrazio Manu che l’ha fatta uscire con lei… ma chi spara certe ca**ate? Assurdo”.