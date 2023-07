Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di un nuovo durissimo sfogo sui social. Dopo aver sospeso il suo account Twitter, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha iniziato a postare su Hive, dove ha spiegato di stare attraversando un momento decisamente complicato.

La rottura con Antonella Fiordelisi e l’enorme pressione e attenzione mediatica a cui sono sottoposti da ormai diversi mesi l’influencer campana e lo speaker radiofonico, ha senza dubbio avuto un ruolo chiave nella fine della relazione.

Edoardo Donnamaria: "Sono costantemente sotto scacco"

Pochi minuti fa, Edoardo ha condiviso un nuovo e duro sfogo: “La mia vita negli ultimi due mesi è una partita a scacco dove sono costantemente sotto scacco. Firmo col managment, e nel frattempo vivo un dramma nella realtà e sui social. Presento dei concerti live, e nel frattempo vivo un dramma nella realtà e sui social. Esce la mia nuova canzone, e nel frattempo vivo un dramma nella realtà e sui social.

Ogni traguardo che fino a quel momento poteva essere uno dei più importanti della mia vita, distrutto e calpestato dalla mancanza di rispetto per chi si dedica alle sue passione e fa del suo lavoro, della musica e del pubblico a cui la racconta, la sua ragione di vita. Sono stufo di scappare dallo scacco matto, la musica per me è vita vera e userò i social per raccontare pezzi di me e raccontare la leggerezza con la quale da sempre affronto i miei problemi.

Se mi seguite per il gossip, capirò la scelta di togliermi il segui. Ma il 21 luglio esce Piccolo sole, un pezzo della mia vita per il quale ho pianto e sputato sangue. Voglio dargli l’importanza che merita: alle 14 su TikTok lo spoiler della canzone, ed è solo l’inizio”.

Il 21 luglio esce "Piccolo sole"

Il testo dio Piccolo sole è scritto da Edoardo, mentre la parte musicale è sua con l’aiuto di Italo Leonardo Rangel Espino. A produrre il brano è stato Swann. Ecco cos’ha svelato Donnamaria a Allmusicitalia.it: “Piccolo sole nasce in un momento di lontananza forzata, da un amore forte è passionale ma allo stesso tempo conflittuale, quell’amore travolgente, punzecchiante, un vortice vicino è distante. A volte bisogna allontanarsi per ritrovarsi. Piccolo sole è anche il nomignolo di quella sinergia che si crea in una coppia in totale tenerezza, rappresenta quella complicità che nasce dall’intimità di un rapporto. Piccolo sole è un messaggio positivo di speranza per un mondo migliore… ‘cos’è il sole se non luce ed energia allo stato puro? Il sound di questo brano è una miscela esplosiva con delle sonorità che abbracciano i colori dell’estate’”.