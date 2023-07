E’ un momento decisamente complicato quello che stanno attraversando Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Dopo la rottura delle scorse settimane, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si sono lasciati andare a nuovi rispettivi sfoghi.

L’influencer campana ha chiesto al suo fandom di guardare in faccia alla realtà e di non taggarla più nelle fancam o in altre cose che possono contribuire a destabilizzarla ulteriormente. Lo speaker radiofonico, invece, ha ammesso che sta vivendo un “periodo di m*rda” e che si prenderà una breve pausa per stare con la sua famiglia per riprendersi, perché non sta bene.

Nel frattempo, ad intervenire sulla questione sono stati anche i genitori di Antonella, la signora Milva e il signor Stefano, che su Twitter hanno rivelato che la figlia, dopo la rottura, non riusciva neanche ad alzarsi dal letto. In mezzo a tutto questo è arrivata anche la lettera scritta da Gianluca Benincasa pubblicata dal settimanale di Più, nella quale, tra l’altro, l’ex fidanzato dell’ex vippona evidenzia che l’ambizione di quest’ultima ha finito per causarle sofferenze in amore, sia a lei che a chi le sta accanto.

Come se non bastasse, la Fiordelisi è tornata sui social, e ha postato quella che sembra assomigliare ad una nuova frecciatina rivolta a Donnamaria. L’ex gieffina ha infatti condiviso il suo oroscopo della settimana: “Sei stanca di farti carico dei problemi di tutti. Così non si vive bene e lo stai provando sulla tua pelle. Questa settimana potrebbe essere davvero pesante e quindi ti devi un po’ di sano egoismo. Pensa a te stessa e basta. Pensa a riprenderti. Dedicati il giusto tempo e rimettiti in forze, sia fisicamente che mentalmente. E prima di fare qualsiasi cosa, chiediti sempre: “Ma ne è valsa la pena?”. Non sprecare il tuo tempo per chi quel tempo, manco lo merita”.