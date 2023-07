Abbiamo conosciuto Gianluca Benincasa nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’imprenditore campano aveva fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà per un confronto con Antonella Fiordelisi, donna alla quale era legato da circa un anno e mezzo. Ma l’influencer campana si era innamorata di Edoardo Donnamaria, con il quale la relazione è giunta ai titoli di coda alcune settimane fa.

"Antonella, mi hai fatto stare male"

Benincasa ha scritto una lettera alla Fiordelisi, pubblicata sul settimanale Di Più, nella quale ha raccontato la sua sofferenza nel vederla intraprendere una relazione con un altro uomo: “Antonella, che strano, solo un anno fa eri la mia Anto e stavamo vivendo la nostra estate d’amore, e mentre nei giorni scorsi ti ho vista piangere e disperarti platealmente per l’ennesimo litigio con il tuo Edoardo, ripenso a quanto mi hai fatto stare male, come ora fai stare male lui”.

"Anche Edoardo ha capito i tuoi limiti"

Gianluca si è schierato dalla parte di Edoardo, imputando ad Antonella di avere un rapporto “tossico” con i social: “Anche Edoardo ha capito i tuoi limiti. Ha detto, infatti, che hai un rapporto tossico con il pubblico, e per questo si è allontanato da te. Ancora una volta la tua ambizione è causa di sofferenza in amore, tue e di chi ti sta accanto. Io lo so bene. Perché ci siamo amati, siamo stati insieme un anno e mezzo. Giorni che ora sembrano lontanissimi, perché per inseguire i tuoi sogni ricchi di successo, mi hai voltato definitivamente le spalle”.

Benincasa ha poi raccontato l’ultima estate trascorsa insieme alla Fiordelisi prima che quest’ultima facesse il suo ingresso nella Casa del Gf Vip. Gianluca ha accettato che lei si presentasse ai provini da single, nonostante sentiva che si trattasse di uno sbaglio. Poi ha concluso: “Ora hai ottenuto quello che volevi. Sei popolare, ricercata, ammirata. Ma sei felice? Non credo”.