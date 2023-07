Antonella Fiordelisi ha annunciato il suo addio a Twitter, social sul quale “agisce” indisturbato il suo nutritissimo fandom. Nonostante sia ormai evidente che la relazione tra l’influencer campana e Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, sia giunta al capolinea, i sostenitori dell’ormai ex coppia non sembrano volersene fare una ragione, e continuano ancora a coinvolgerla.

Eppure l’ex vippona, solo pochi giorni fa, era stata abbastanza chiara: “Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possano farmi destabilizzare”. Evidentemente, l’appello dell’ex schermitrice è caduto nel vuoto.

La “realtà dei fatti” a cui si riferisce Antonella, è proprio la rottura, che a questo punto pare essere definitiva, con Edoardo, dopo più di sette mesi di amori caratterizzati da una passione travolgente, ma anche da liti e discussioni. La Fiordelisi ha intenzione di voltare pagina, e lo ha espresso nuovamente a chiare lettere su Instagram: “Instagram, social con cui lavoro da anni, sarà l’unico che userò insieme a TikTok. Sugli altri non entrerò più (si riferisce a Twitter, ndr), visto le cretinate che scrivono pur di attaccarmi solamente perché vogliono una cosa che non si può avere per ovvi motivi, e non entrerò più nel merito (si riferisce ad un possibile ritorno di fiamma con Donnamaria, ndr). Detto questo, grazie a tutte le persone che mi seguono da anni, e quelle che mi seguono da mesi, per le dimostrazioni che mi date costantemente. Siete carinissime”.