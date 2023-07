Anche il papà di Antonella Fiordelisi, il signor Stefano, sembra aver messo la parola fine alla storia d’amore tra la figlia e Edoardo Donnamaria. Ma procediamo con ordine.

Negli ultimi giorni, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si sono resti protagonisti rispettivamente di due sfoghi su Twitter. L’influencer campana ha chiesto al suo fandom di non taggarla più in fancam o altre cose che potrebbero ulteriormente destabilizzarla, mentre lo speaker radiofonico ha ammesso che sta vivendo un “periodo di m*rda” e che si prenderà una breve pausa per stare con la sua famiglia per riprendersi, perché non sta bene.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Poche ore fa, Edoardo, che ha sospeso il suo account Twitter ed è approdato su Hive, ha pubblicato un nuovo duro sfogo: “La mia vita negli ultimi due mesi è una partita a scacco dove sono costantemente sotto scacco. Firmo col managment, e nel frattempo vivo un dramma nella realtà e sui social. Presento dei concerti live, e nel frattempo vivo un dramma nella realtà e sui social. Esce la mia nuova canzone, e nel frattempo vivo un dramma nella realtà e sui social.

Ogni traguardo che fino a quel momento poteva essere uno dei più importanti della mia vita, distrutto e calpestato dalla mancanza di rispetto per chi si dedica alle sue passione e fa del suo lavoro, della musica e del pubblico a cui la racconta, la sua ragione di vita. Sono stufo di scappare dallo scacco matto, la musica per me è vita vera e userò i social per raccontare pezzi di me e raccontare la leggerezza con la quale da sempre affronto i miei problemi. Se mi seguite per il gossip, capirò la scelta di togliermi il segui. Ma il 21 luglio esce Piccolo sole, un pezzo della mia vita per il quale ho pianto e sputato sangue. Voglio dargli l’importanza che merita: alle 14 su TikTok lo spoiler della canzone, ed è solo l’inizio”.

"Antonella non riusciva ad alzarsi dal letto"

Intanto, ieri sera si è consumato un nuovo drama. In una room su Twitter, infatti, è intervenuta anche una fan che Antonella Fiordelisi ha scelto di avere al suo fianco anche nel privato. Alcuni utenti l’hanno accusata di averle fatto il lavaggio del cervello in quanto le avrebbe impedito di raggiungere Donnamaria a Roma. Sulla questione sono intervenuti anche i genitori dell’ex vippona: “Ho letto cose assurde su Manu, una ragazza dolcissima di Milano che ha sempre aiutato i ragazzi, organizzando persino la cena del loro anniversario. Ha sempre remato per il bene della coppia e Nunzia lo sa bene, chiedete conferma, visto che si sentono spesso in un gruppo Whatsapp. Ma cosa? L’ha fermata per andare a Roma? Non so chi inventa certe cose e il perché. Anto non ce la faceva neanche ad alzarsi dal letto tanto stava male e ringrazio Manu che l’ha fatta uscire con lei… ma chi spara certe ca**ate? Assurdo”.

Il papà di Antonella gela i fan

Poche ore dopo, il papà di Antonella ha pubblicato un tweet che di fatto sancisce in maniera inequivocabile la fine della storia d’amore tra la figlia e Edoardo: “Ragazzi, è stato un piacere. Auguro ad entrambi e a tutti quelli che li hanno sostenuti con commovente dedizione ogni bene. Un abbraccio affettuoso”.