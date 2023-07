Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. No, non è uno scherzo, né tantomeno una soap sudamericana, nonostante le origini della finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo insulti, accuse e recriminazioni reciproche, tra i due ex vipponi è ritornato il sereno. Ma la vera domanda che in fondo si pongono gli osservatori neutrali del drama, e probabilmente anche i loro fan, abituati alle “bizze” dei loro beniamini, è la seguente: quanto durerà? E’ bene ricordare, per quei pochi che non ne avesse memoria, che Oriana e Daniele si sono già lasciati e ripresi tre volte nel giro dell’ultimo mese e mezzo. In un rapporto sentimentale ci può stare, direte voi, che una coppia litighi e poi faccia la pace (magari non con questa cadenza). Il problema è che sono proprio i diretti interessati a spiattellare i loro problemi in pubblica piazza, alimentando faide e discussioni sui social. E ciò, inevitabilmente, finisce per intaccare la credibilità della loro relazione.

“Sì, dopo questi giorni separati… e adesso che siamo tornati insieme ammettiamo che siamo i più cogli*ni. Ma dovete volerci bene così”, ha scritto la “reina” in una storia su Instagram, mentre stesa su un lettino in piscina bacia appassionatamente l’ex tronista di Uomini e Donne.

Oriana e Daniele di nuovo insieme: la reazione di Antonella Fiordelisi

Tra quelli che facevano il tifo per gli Oriele c’era anche Antonella Fiordelisi. L’influencer campana, mentre era in corso l’ennesimo drama, aveva inviato un messaggio a Daniele, invitandolo a non lasciarsi con Oriana: “Non ti lasciare con Oriana che quelli sono contenti (quelli sarebbero Micol e Tavassi, ndr)”. Pochi minuti fa, rispondendo ad una fan di Oriana e Daniele che la ringraziava per la vicinanza che ha mostrato all’imprenditore veneto durante l’ultima crisi con la Marzoli, Antonella ha risposto: “Grazie. Felice per i vostri”.

Insomma, nonostante la sua relazione con Edoardo Donnamaria sia giunta al capolinea, e nonostante tra lei e Oriana non corra buon sangue, Antonella si è mostrata felice per il ritorno di fiamma tra gli Oriele. Un dettaglio che le fa onore.