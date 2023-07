Arrivano i primi segnali da Mediaset circa le date effettive di messa in onda delle prossime produzioni televisive.

Per ciò che riguarda la nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno sarà caratterizzata dalla presenza nel cast di dodici personaggi famosi e otto sconosciuti, sarebbe dovuta partire il prossimo 18 settembre, ma Mediaset starebbe spingendo affinché si anticipasse di sette giorni. A rivelarlo è TvBlog: “Il Grande Fratello Vip 8 dunque potrebbe iniziare lunedì 11 settembre. Discussioni sono in atto in merito, ma al momento non è stata ancora presa nessuna decisione definitiva, mentre fioccano indiscrezioni sul cast. Deciso invece il doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì. Devono ancora essere decise le date di partenza di Amici domenicale e di Tu si que vales”.

Il prime time della nuova stagione Mediaset

Per ciò che riguarda il venerdì sera, invece, da fine settembre appuntamento con le prime sei puntate di Ciao Darwin, show di Paolo Bonolis. “Le altre puntate del ciclo verranno mandate in onda ad inizio 2024, quando tornerà anche Avanti un altro nel preserale di Canale 5 – fa sapere TvBlog -. A proposito di preserale, il game show Caduta libera, come è noto avrà una manciata di appuntamenti in prime time. Al momento sarebbero previste quattro prime serate, posizionate di domenica, su Canale 5, probabilmente da metà ottobre”.

E ancora: “La domenica sera sarà il regno di Gerry Scotti nell’autunno televisivo di Canale 5. Dopo le quattro puntate di prime time di Caduta libera, è previsto l’avvento della nuova serie di Io canto generation. Sarebbero sei le puntate di questo spettacolo musicale di Roberto Cenci, che dovrebbe quindi partire a metà novembre. Giusto poco prima della partenza di The Voice Kids, prevista su Rai 1 da venerdì 24 novembre, subito dopo la fine di Tale e Quale Show”.